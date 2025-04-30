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Медсестру в США лишили лицензии за секс с 15-летним пасынком

Lawandcrime: медсестра из Флориды лишилась лицензии за секс с пасынком
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Police Department

Медсестру из Флориды, пойманную мужем за сексом с 15-летним пасынком, лишили медицинской лицензии, пишет портал Lawandcrime.

По данным следствия, Алексис фон Йейтс была арестована в прошлом году по обвинению в сексуальном контакте с несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет. Согласно судебным материалам, инцидент произошел, когда 15-летний сын ее мужа гостил у них дома во время летних каникул. Отец подростка в это время находился на работе.

В ходе полицейского допроса потерпевший сообщил, что вечером они вместе с Йейтс расслаблялись на диване, играли в видеоигры и курили. Позже они начали смотреть фильм, который, как заявил подросток, оказался «скучным». После этого, как утверждается в заявлении, Алексис призналась ему, что она «возбуждена», и между ними начался сексуальный контакт.

В приказе Департамента здравоохранения Флориды особо подчеркивается, что медсестры занимают доверительное положение и должны демонстрировать высокую степень моральной ответственности. В документе отмечается, что действия Йейтс свидетельствуют о недостатке профессиональной этики и личной зрелости, необходимых для осуществления медицинской деятельности.

«Продолжение практики Йейтс в качестве медсестры представляет риск непосредственной и серьезной опасности для населения», — говорится в заявлении.

Ранее медсестру уволили с работы за принятые во время смены больничные таблетки от головной боли.

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