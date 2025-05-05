Европейская страна анонсировала обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16

Премьер Фиала: Чехия будет обучать украинских летчиков полетам на F-16 и Gripen

Премьер-министр Чехии Петр Фиала анонсировал, что Прага в рамках «коалиции желающих» будет обучать украинских летчиков полетам на истребителях F-16 и Gripen. Его слова с пресс-конференции с Владимиром Зеленским приводит «РБК-Украина».

Он заверил, что Чехия готова углубить свой вклад в обучение украинских военных.

«Мы договорились, что вместе с партнерами из будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и F-39 (он же Gripen. – прим. ред.). Обучение будет проходить здесь на базах в Чешской Республике», — сказал Фиала.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Государственный департамент США одобрил контракт на сумму $310,5 млн на предоставление Украине услуг по обучению эксплуатации истребителей F-16 и и сопутствующего оборудования. Как уточнили в Пентагоне, в контракт включены услуги по доработке и модернизации самолетов, обучению персонала, покупке запчастей и расходных материалов, а также наземного оборудования.

Ранее США обвинили в передаче Украине нерабочих F-16 со свалки.