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Трое мужчин вымогали у новосибирцев деньги под видом полицейских

В Новосибирской области трое мужчин выдавали себя за силовиков с целью разбоя
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области будут судить трех местных жителей, которые нападали на людей и вымогали деньги под видом полицейских. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Все началось в 2022 году, когда, по версии следствия, один из обвиняемых создал преступное сообщество. Он и его подельники выслеживали потерпевших, нападали на них и требовали передать им денежные средства.

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и угрожали жертвам привлечением к уголовной ответственности и длительным сроком наказания. Задерживая подозреваемых, например, в сбыте наркотиков, они применяли к ним насилие. Потерпевшим заламывали руки, надевали им наручники, избивали, используя дубинки и перцовые баллончики.

В конце концов личности членов банды, которые, идя на преступление, маскировали лицо балаклавами, установили. Было возбуждено дело по чч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

«По уголовному делу установлено 22 потерпевших. Ущерб по каждому совершенному преступлению составил от 5 до 200 тысяч рублей, в общей сумме превысил 1,2 млн рублей. Похищенные у потерпевших денежные средства обвиняемые делили поровну между собой», — сообщается на сайте ведомства.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед областным судом.

Ранее пятеро «охотников за наркоманами» избили жителя Прикамья, который шел на работу.

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