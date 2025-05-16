Двухлетняя девочка получила ожоги 25% тела, опрокинув на себя термопот

В Оренбургской области двухлетняя девочка опрокинула на себя термопот и получила обширные ожоги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в праздничные дни, когда девочка гостила у бабушки в городе Сорочинске. По словам женщины, ребенок находился около кухонного гарнитура, пока она убирала посуду. В этот момент малолетняя подошла к термопоту и опрокинула его на себя. Бабушка сразу же сняла с нее одежду, завернула ребенка в одеяло и доставила в больницу.

Сотрудники полиции провели по факту случившегося проверку. Установлено, что семья характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит. Пострадавшая девочка находится под наблюдением врачей, у нее диагностировали термические ожоги 23-25% поверхности туловища и нижних конечностей.

Ранее в Бурятии двухлетняя девочка отравилась, случайно выпив техническую жидкость.