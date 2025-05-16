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Новый геоглиф в виде одного слова высадили в Ленобласти

В Ленинградской области заложили новый символ «Сада памяти» – геоглиф «Победа»

На территории Ивановского пятачка в Отрадном Ленинградской области заложили новый лес. Губернатор региона Александр Дрозденко и волонтеры высадили более 400 метровых елей, которые образуют большой патриотический геоглиф, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе международной акции «Сад памяти».

Глава области пояснил, что акция стала для ее участников очередным шагом к сохранению памяти о великой Победе.

«Деревья, которые здесь будут высажены, будут составлять для нас очень важное и великое слово — это слово Победа. И это слово можно будет увидеть не только сверху самолета, но и даже из космоса. И очень важно, что Ленинградская область ежегодно участвует в этой акции не только здесь, где мы с вами участвуем, но и в других районах области», — отметил глава региона.

Он также поблагодарил всех участников.

В 2025 году в разных районах при поддержке регионального комитета по природным ресурсам состоялись 24 мероприятия «Сада памяти», на которых уже высажен целый лес — 67,5 тысячи штук сеянцев и саженцев на площади почти 33 гектара. В них участвовали более 1,5 тысячи местных жителей.

Главная цель акции – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом, кто отдал за Родину свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции может каждый.

Ранее в парке «Патриот» высадили саженец в честь отца Путина.

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