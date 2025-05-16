На Урале грабитель цветочного магазина снял перед камерой трусы

В Екатеринбурге один из грабителей цветочного снял перед камерой магазина трусы

В Екатеринбурге двое молодых людей ограбили цветочный магазин, один из них перед тем, как ворваться в помещение, снял перед камерой трусы. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел ночью 15 мая в Академическом районе города. На кадрах двое юношей, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, стоят у цветочного магазина. Затем один из них стягивает штаны, демонстрируя на камеру свой половой орган. После этого юноши выламывают дверь и врываются в магазин. Там они без разбора набирают цветы, затем покидают помещение.

«В течение минуты вынесли большой объем дорогих цветов, таких как пионы, розы, гортензии. А также разбили вазы. Часть цветов осталась поломанной в холодильнике и не подлежит продаже», — рассказала управляющая магазином в беседе с изданием.

Владельцы магазина оценили нанесенный бизнесу ущерб в сто тысяч рублей. Они написали заявление в полицию, сейчас правоохранители разыскивают дебоширов.

Ранее в Уфе неизвестный угрожал кассиру магазина ножом ради кражи 5 тысяч рублей.