Уфимец угрожал ножом кассиру магазина ради 5 тысяч рублей и попал на видео

В Уфе неизвестный угрожал кассиру магазина ножом ради кражи 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в магазине на улице Шумавцова. Мужчина стал угрожать кассиру ножом и украл 5 тысяч рублей из кассы. На кадрах с места происшествия видно, как злоумышленник прорывается к кассе и вытаскивает купюры.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что этот же злоумышленник ранее совершил вооруженное нападение на цветочный магазин.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о разбое. Детали и обстоятельства преступлений на данный момент устанавливаются.

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