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В Петербурге пенсионерка сбежала от полиции, чтобы успеть забрать внука из детского сада

В Петербурге арестовали пенсионерку, бежавшую к внуку
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Depositphotos

В Петербурге пенсионерку привлекли к ответственности из-за того, что она спешила к внуку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Женщину задержали после того, как она перебежала дорогу на красный свет. Сотрудники МВД пытались остановить петербурженку, но она отказывалась идти с ними или показывать документы и ехать в отделение.

«При этом она пыталась скрыться, убегала с места совершения преступления и кричала, тем самым оказала активное противодействие сотруднику полиции», – сообщается в публикации.

Несмотря на сопротивление, ее доставили в отделение. По словам самой задержанной, она очень торопилась забрать внука из детского сада, из-за этого волновалась и переживала. В беседе с правоохранителями пенсионерка заявила, что паспорта при себе у нее не было и что больше подобные поступки она совершать не будет.

Женщину арестовали на сутки и за отбытым отпустили.

Ранее москвичка отдала мошенникам более пяти миллионов рублей после кодового слова «внук».

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