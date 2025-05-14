В Ростовской области задержали главу миграционного управления МВД

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления по вопросам миграции регионального главка МВД Александра Мельникова, а также его заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительным данным, оба руководителя подозреваются в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он знали, что 18 иностранцев не сдали обязательные экзамены по русскому языку, истории и законам РФ. Несмотря на это, они поручили не аннулировать разрешения на работу, выданные этим гражданам, что позволило иностранцам незаконно оставаться в России.

На подозреваемых возбудили уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Накануне суд до 3 июня арестовал главу министерства транспорта Республики Бурятия Александра Гоге по обвинению в коррупции.

Как писал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ», по версии правоохранителей, Гоге причастен к созданию искусственных препятствий для участия в электронном аукционе нескольких компаний, а также лоббированию интересов одной из фирм. Также чиновник мог заключить контракт на ремонт одной из трасс по завышенной стоимости за бюджетные средства.

До этого сообщалось, что осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден.

Ранее суд продлил на месяц домашний арест экс-мэру Магаса в Ингушетии.