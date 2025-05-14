Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области задержали главу миграционного управления МВД

СК: ростовский глава управления миграции задержан за превышение полномочий
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления по вопросам миграции регионального главка МВД Александра Мельникова, а также его заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительным данным, оба руководителя подозреваются в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он знали, что 18 иностранцев не сдали обязательные экзамены по русскому языку, истории и законам РФ. Несмотря на это, они поручили не аннулировать разрешения на работу, выданные этим гражданам, что позволило иностранцам незаконно оставаться в России.

На подозреваемых возбудили уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Накануне суд до 3 июня арестовал главу министерства транспорта Республики Бурятия Александра Гоге по обвинению в коррупции.

Как писал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ», по версии правоохранителей, Гоге причастен к созданию искусственных препятствий для участия в электронном аукционе нескольких компаний, а также лоббированию интересов одной из фирм. Также чиновник мог заключить контракт на ремонт одной из трасс по завышенной стоимости за бюджетные средства.

До этого сообщалось, что осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден.

Ранее суд продлил на месяц домашний арест экс-мэру Магаса в Ингушетии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами