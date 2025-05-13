В Петербурге участница ОПГ получила срок за регистрацию 150 тысяч мигрантов

В Петербурге суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в легализации иностранцев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемая была участницей ОПГ, которая «помогала» мигрантам незаконно оставаться на территории России. Всего группе удалось фиктивно поставить на учет более 150 тысяч человек, из них более 51 тысячи получили патенты. За «услуги» иностранные граждане платили участникам ОПГ деньги.

В отношении всех подозреваемых возбудили уголовные дела. Женщина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил фигурантку к пяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Помимо этого, ее обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

У женщины есть малолетний ребенок. Суд учел это обстоятельство и отложил отбывание наказания до момента, когда ее ребенку исполнится четырнадцать лет.

Ранее французские власти спасли 192 мигранта после крушения судна в Ла-Манше.