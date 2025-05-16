Женщина с тремя любовниками расчленили ее супруга и раскидали останки в поле

В Индии женщина с тремя любовниками расчленили ее супруга и раскидали останки

В Индии женщина и трое ее любовников расчленили ее супруга, а затем раскидали останки мужчины в поле. Об этом сообщает The Times Of India.

Инцидент произошел 8 мая — 62-летний Девендра Рам, пенсионер-электрик организации Border Roads, был убит и расчленен на шесть частей. Его супруга, 55-летняя Майя, и трое ее любовников в возрасте около 30 лет тщательно спланировали преступление, совершили задуманное, а затем раскидали останки мужчины по полю в деревне Харид.

Однако конечности убитого обнаружили и стали искать остальные части тела. Туловище мужчины извлекли из колодца, а голова, предположительно, была сброшена в реку.

Полиция арестовала Майю и троих ее любовников. Один из них получил пулевое ранение при попытке сопротивления стражам порядка. Все подозреваемые признались в убийстве. Оружие, использованное для расчленения тела, изъяли правоохранители.

Ранее россиянин избил до смерти свою слепую бабушку и спрятал ее тело в морозилке.