На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина с тремя любовниками расчленили ее супруга и раскидали останки в поле

В Индии женщина с тремя любовниками расчленили ее супруга и раскидали останки
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Индии женщина и трое ее любовников расчленили ее супруга, а затем раскидали останки мужчины в поле. Об этом сообщает The Times Of India.

Инцидент произошел 8 мая — 62-летний Девендра Рам, пенсионер-электрик организации Border Roads, был убит и расчленен на шесть частей. Его супруга, 55-летняя Майя, и трое ее любовников в возрасте около 30 лет тщательно спланировали преступление, совершили задуманное, а затем раскидали останки мужчины по полю в деревне Харид.

Однако конечности убитого обнаружили и стали искать остальные части тела. Туловище мужчины извлекли из колодца, а голова, предположительно, была сброшена в реку.

Полиция арестовала Майю и троих ее любовников. Один из них получил пулевое ранение при попытке сопротивления стражам порядка. Все подозреваемые признались в убийстве. Оружие, использованное для расчленения тела, изъяли правоохранители.

Ранее россиянин избил до смерти свою слепую бабушку и спрятал ее тело в морозилке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами