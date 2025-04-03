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Россиянин избил до смерти свою слепую бабушку и спрятал ее тело в морозилке

В Башкирии мужчине, спрятавшему тело убитой им бабушки в морозилку, дали 15 лет
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Прокуратура Республики Башкортостан

В Уфе 31-летнего мужчину признали виновным в убийстве родной 86-летней бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

Согласно материалам дела, обвиняемый совершил преступление в июле 2023 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с полностью слепой пожилой родственницей. Он избил пенсионерку, а затем задушил ее.

Желая скрыть следы преступления, он поместил тело жертвы в морозильную камеру. После инцидента родственники пытались найти пенсионерку, женщина числилась как пропавшая без вести более трех месяцев.

Подозреваемого в расправе задержали правоохранители в 2023 году в Уфе.

В ходе следствия обвиняемый признать вину отказался. Фигурант ранее был неоднократно судим.

Заместитель прокурора запросил для мужчины 18 лет и 3 месяца лишения свободы. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет и 1 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге задержали пенсионера, перевозившего расчлененное тело в продуктовой тележке.

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