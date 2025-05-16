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Стало известно, как Zara предусмотрела свое возвращение в Россию

FT: Zara предусмотрела возможность вернуться в Россию по франшизе
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Global Look Press

Соглашение о продаже российского бизнеса Inditex, который владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами, позволяет компании в любой момент преобразовать сделку в франчайзинговый договор и возобновить работу в России в будущем. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что в рамках договора с ливанской Daher Group, которая приобрела активы Inditex в России, не было предусмотрено опции обратного выкупа в течение определенного срока или по фиксированной цене.

FT указывает, что после того, как была заключена сделка, многие сотрудники компании Inditex решили перебраться в Объединенные Арабские Эмираты, где начали работу над новым проектом Daher.

В настоящее время точки бывшей сети работают под другими названиями, однако новый владелец продолжает закупать товары у прежних поставщиков Inditex.

Незадолго до этого вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева выразила мнение, что возвращение бренда Zara в Россию возможно, но не ранее 2027 года, а вероятнее – в 2029 году. Она также отметила, что важным фактором является позиция российского государства по условиям возвращения ушедших международных компаний.

Ранее стало известно, что западные компании готовятся к возобновлению торговли в России.

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