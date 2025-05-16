«Для личного просмотра»: россиянин спрятал телефон в туалете, чтобы снять незнакомку

Житель Апатит вел скрытую съемку в общественном туалете и заснял женщину

В Мурманской области 46-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установило ведомство, 3 октября 2024 года житель города Апатиты установил в туалете одного из сетевых магазинов города смартфон со включенной камерой. Таким образом он осуществил скрытую съемку незнакомой горожанки. После посещения уборной женщиной нарушитель забрал телефон.

Преступление было раскрыто, а подозреваемый задержан. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что «видеозапись делал для личного просмотра» и распространять не собирался.

За вменяемое преступление горожанину может грозить до двух лет лишения свободы.

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