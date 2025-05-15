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Сотрудник детсада стал миллионером, снимая обнаженных детей и продавая видео в сети

В Японии сотрудник детсада разбогател, продавая видео с обнаженными детьми
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Issei Kato/Reuters

В Японии 38-летнего мужчину, который работал в государственном образовательном комплексе, подозревают в изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает Mainichi со ссылкой на пресс-службу полиции префектуры Осака.

Согласно данным предварительного расследования, Хироки Камада использовал планшет и другие гаджеты, чтобы записывать видео в раздевалке перед общей душевой в общежитии в префектуре Кагава. В объектив преступника попали мальчики в возрасте от девяти до 14 лет. Кадры были сделаны в период с февраля по ноябрь 2024 года. Правоохранители предполагают, что эпизодов со съемкой несовершеннолетних в общественных банях и купальнях гораздо больше.

Мужчина уже признался, что занимался съемками ради наживы.

«За последние пять лет я продал подобные видео около 500 пользователям сети и заработал от двух до трех миллионов иен (около 1,1-1,6 млн рублей)», — процитировала полиция предполагаемого преступника.

Силовики вышли на мужчину, расследуя другой случай скрытой съемки в общественных купальнях в префектуре Осака. Во время обыска в рамках расследования этого дела у подозреваемого нашли носители с компрометирующей его информацией.

После этого мужчину уволили с работы, в отношении него ведется расследование.

Ранее в Рязани иностранцу, заставившему 15 девочек участвовать в порно, вынесли приговор.

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