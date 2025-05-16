В Кузбассе восстановили электроснабжение шахт

Электроснабжение подано на вентиляторы главного проветривания в шахтах Кемеровской области, все сотрудники выведены на поверхность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства угольной промышленности региона.

«Всех сотрудников эвакуированных шахт в Кузбассе вывели на поверхность, вентиляторы главного проветривания запущены, напряжение подано», — сообщил собеседник агентства.

РИА Новости со ссылкой на источник в Сибирской угольной энергетической компании сообщило, что было подано напряжение на обесточенные ранее в Кемеровской области шахты, режим проветривания восстановлен. Собеседник агентства добавил, что шахты отработали нештатную ситуацию согласно разработанным планам ликвидации аварии. Пострадавших в результате инцидента не было.

В свою очередь в пресс-службе «Россети Сибирь» сообщили, что специалисты в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, в шахтах есть электричество.

16 мая в трех шахтах Кузбасса начали эвакуировать работников из-за аварии, которая произошла на подстанции. Речь идет о шахтах «Байкаимская», «Комсомолец» и шахте имени Кирова. Помимо этого, в результате аварии около 30 тысяч человек остались без света в населенных пунктах Полысаево, Никитинский и Мыски.

Ранее на руднике в Оренбургской области произошло обрушение.