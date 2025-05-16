Школьники сорвали советский и имперский флаги в Петербурге и унеслись прочь

В Петербурге компания школьников сорвала советский и имперский флаги, а затем унеслась прочь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 15 мая. Компания из шести девятиклассников сорвала советский и имперский флаги с фасада здания и скрылась с места происшествия. Очевидец сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Стражи порядка оперативно задержали подростков и доставили их в отдел полиции. После профилактической беседы с сотрудниками правоохранительных органов школьников отпустили домой к родителям. Изъятые флаги возвращены владельцам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Ростовской области двое сорвали флаг с символикой Победы с жилого дома. По факту произошедшего возбуждено дело о мелком хулиганстве.

Ранее неизвестные облили краской стелу в Приморском крае.