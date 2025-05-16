Мужчину, обстрелявшего подростков с собакой, будут судить в Москве

В Москве перед судом предстанет мужчина, который без видимых причин обстрелял подростков с собакой. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел 8 марта. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел не менее двух выстрелов из пневматического пистолета в сторону двух подростков 2009 и 2010 годов рождения. Несовершеннолетние в этот момент выгуливали собаку между домами по Боровскому проезду. Молодые люди успели скрыться в подъезде, никто не пострадал.

Солнцевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины по уголовному делу о хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия. Фигурант находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу возле школы и ранил ребенка.