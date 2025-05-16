Суд в ДНР заочно приговорил наемника из Грузии Алексея Пицхелаури к 14 годам

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), 45-летнего гражданина Грузии Алексея Пицхелаури к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Пицхелаури признан виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По данным суда, в марте 2022 года Пицхелаури через территорию Польши прибыл на Украину и вступил в состав Интернационального легиона. Мужчине предоставили личное огнестрельное оружие, боеприпасы, спецснаряжение и форменное обмундирование.

Известно, что гражданин Грузии в период с ноября 2022 года по январь 2025 года в составе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ принимал участие в боевых действиях против российских войск. За свою работу он получил денежное вознаграждение в размере более 2,7 млн рублей.

В начале апреля сообщалось, что суд в ДНР заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), 38-летнего гражданина Грузии Александра Габелаю к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Угледаре были замечены арабские наемники, воюющие на стороне ВСУ.