Появились первые кадры с места взрыва в Башкирии

МЧС опубликовало первые кадры с места взрыва на заводе в Башкирии

МЧС опубликовало кадры с места взрыва на территории предприятия «Свеча» в городе Салавате в Башкирии.

На кадры попали остатки сгоревшего здания и работа ГУ МЧС. Пожару присвоили второй ранг сложности, огонь тушат 43 человека и 17 единиц техники.

По данным ведомства, из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Спасатели отметили, что под завалами может находиться человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Также троих пострадавших экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не удалось спасти порядка 166 тыс. кур.

Ранее в республике Татарстан произошел мощный пожар на предприятии по производству брусчатки.