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В Петербурге мужчина под веществами прыгал по крышам теплоходов и упал в реку

«Известия»: в Петербурге мужчина упал в реку Фонтанку с крыши теплохода
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Алексей Даничев/РИА Новости

Вечером 15 мая в центре Санкт-Петербурга мужчина в состоянии наркотического опьянения упал в реку Фонтанку у Аничкова моста. Об этом сообщили очевидцы «Известиям».

По их словам, мужчина прыгал по крышам пришвартованных теплоходов и в какой-то момент потерял равновесие, сорвавшись в воду. На помощь оперативно прибыли сотрудники водной полиции, которые бросили пострадавшему спасательный круг и вытащили его на берег.

Во время спасения мужчина вел себя агрессивно — кричал и пытался сопротивляться, уточнили свидетели. После того как его вытащили из воды, мужчину передали медикам.

До этого другой житель Петербурга получил серьезные травмы после утреннего конфликта с соседом по коммунальной квартире. Инцидент произошел в Колпино. По данным собеседника, 53-летний владелец одной из комнат спал, но рано утром к нему ворвался сосед с его знакомым. В результате нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли smart-часы и скрылись. Известно, что в момент преступления они находились под действием наркотиков.

Ранее в Самаре осужденному пытались передать в колонию туалетную бумагу, пропитанную наркотиками.

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