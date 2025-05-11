Инвалид, оголившийся перед детьми в российском городе, находился под наркотиками

В Набережных Челнах инвалид, оголившийся перед детьми, находился под наркотиками

В Набережных Челнах 28-летний судимый инвалид, оголившийся перед детьми, находился под воздействием наркотиков. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает KazanFirst.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов составили на нарушителя административный протокол за употребление наркотических веществ. Материалы дела направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел 5 мая в одном из городских супермаркетов. Ранее судимый мужчина с инвалидностью на протяжении получаса демонстрировал двум девочкам в возрасте восьми и 13 лет свои гениталии. Отмечается, что он состоит под административным контролем со стороны стражей порядка.

Ранее мужчина показал студентке половой орган в петербургском метро.