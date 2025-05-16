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Россиянам рассказали, какой ингредиент сделает клубнику более сладкой

Pravda.Ru: уксус сделает клубнику более сладкой
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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Уксус поможет усилить сладкий вкус клубники, а также придать ей яркость и свежесть. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, для этого нужно вымыть ягоды, нарезать и положить в глубокую миску, после чего — добавить несколько капель уксуса и оставить клубнику на пять минут.

«Уксус усиливает аромат и сладость благодаря своей кислотности. Кроме того, он обладает полезными свойствами для пищеварения и содержит антиоксиданты», — отметили в сообщении.

Хранить ягоды лучше в вентилируемых контейнерах или картонных коробках, чтобы продлить свежесть. Перед хранением обязательно нужно каждую ягоду и убрать поврежденные или перезрелые плоды, добавили специалисты.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова до этого рассказала «Газете.Ru», что ранняя клубника может содержать антибиотики, нитраты, пестициды и другие опасные вещества. Кроме того, по словам врача, производители сельскохозяйственной продукции обрабатывают клубнику специальными препаратами, чтобы она дольше хранилась.

Ранее врач перечислил главные продукты для здоровья суставов.

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