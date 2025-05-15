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Названа опасность ранней клубники

Врач Тарасова: ранняя клубника может быть обработана антибиотиками

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Ранняя клубника может содержать антибиотики, нитраты, пестициды и другие опасные вещества, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова.

«К сожалению, ни по вкусу, ни по внешнему виду разглядеть на прилавке подозрительную клубнику не получится. Но ранняя апрельская клубника с табличкой «Только с грядки» должна однозначно вызвать вопросы. Да, в южных регионах плодоовощи созревают намного быстрее, однако для этого потребуются парники и, что вероятно, особые «ускорители роста». Долгий срок хранения клубники тоже должен насторожить», — объяснила доктор.

По словам врача, производители сельскохозяйственной продукции обрабатывают клубнику специальными препаратами, чтобы она дольше хранилась. В их число входит антибиотик тетрациклин.

«Последствия поедания клубники с высоким содержанием антибиотиков проявляются далеко не сразу. Эффект будет накопительный. Он сравним с бесконтрольным использованием лекарственных средств. Так, серьезное превышение тетрациклина в будущем серьезно снизит лечебный эффект данного антибиотика. Инфекция попросту выдаст резистентность к препарату и иммунная система окажется «в заложниках». Кроме того, накопление лекарства может вызвать пищевые аллергии разной степени тяжести», — добавила Тарасова.

Помимо антибиотиков в ранней клубнике повышено содержание нитратов. Они используются в качестве удобрения при выращивании клубники.

«В организме человека нитраты, попадая в кровь, трансформируют гемоглобин в метгемоглобин, который утрачивает способность переносить кислород и углекислый газ. Это приводит к кислородному голоданию на клеточном уровне. Также в ранней клубнике могут быть пестициды и селитра для ускорения роста. Если съесть много таких ягод, то можно получить симптомы отравления», — отметила врач.

Доктор рекомендует покупать клубнику в июне или июле.

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