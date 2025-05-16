Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит»

Смертельное ДТП с участием актрисы Елены Земляникиной произошло на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Видео с места аварии опубликовали в Telegram-канале столичного Дептранса.

На кадры попал момент, как Земляникина переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости появляются два мотоцикла. Один из них сбивает женщину. От удара актрису отбросило в сторону. Прибывшие врачи пытались оказать помощь, но спасти ее не удалось.

В Госавтоинспекции Москвы подтвердили, что актриса получила травмы, несовместимые с жизнью.

Дочь актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина умерла утром 14 мая. Отпевание состоится в субботу в 11:00 в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Братеево.

Елена родилась 17 декабря 1958 года. Она решила связать свою жизнь с театром и кино, как и ее родители. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала карьеру актрисы.

Ранее умерла актриса из сериалов «Обручальное кольцо» и «Следаки».