Россиянам рассказали, при каких условиях их могут уволить за пост в соцсетях

Сотрудников могут уволить с работы, если они опубликуют в социальных сетях пост с аморальными действиями или порочащими репутацию компании фотографиями. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, такие последствия грозят и в случае, если разместить в интернете информацию, которая относится к коммерческой тайне компании. Однако это возможно при условии, если работник официально был к ней допущен и подписывал соответствующие документы.

«Также уволить могут работника, деятельность которого связана с воспитательной функцией, если он опубликовал на своей страничке пост, в котором описывает или демонстрирует аморальные действия. Но здесь сложность в том, что в законодательстве нет четкого определения такого поступка, который был бы несовместим с продолжением деятельности», — отметила Яковлева.

Кроме того, специалист может лишиться работы, если нарушит своим публичным постом нарушил внутренние правила конкретной компании. Юрист уточнила, что сотрудник может обратиться в суд, если не согласен с увольнением за опубликованный пост.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что право на оплату больничного в России есть не только у работающих, но и у тех, кто недавно уволился. По его словам, если с момента увольнения прошло не более 30 дней, то все равно можно получить выплату по временной нетрудоспособности.

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