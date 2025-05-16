Эксперт оценил планы ввести многомиллионные штрафы для создателей видеоигр

В России начали готовить законопроект, который введет штрафы в размере до 5 млн рублей в отношении разработчиков игр. Наказывать их будут за деструктивный контент, искажающий историю и оказывающий негативное влияние на молодежь. В целом инициатива была ожидаемой, однако непонятно, как будут выявлять контент с нарушениями, отметил эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии Михаил Пименов в беседе с 360.ru.

Обсуждение темы контроля за содержанием видеоигр ведется уже давно, напомнил специалист.

«Речь идет прежде всего о том, что деструктивный контент может намеренно искажать историю или вводить в заблуждение игроков, тем более, если мы говорим о людях, не достигших возраста совершеннолетия», — пояснил он.

При этом, по мнению Пименова, остается еще решить, кого именно из разработчиков будут наказывать, и кто будет выявлять тот самый деструктивный контент в видеоиграх.

Напомним, соответствующие изменения в КоАП, предусматривающие ответственность за наличие антироссийского и деструктивного контента в видеоиграх, готовит зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный. Парламентарий предложил ввести штрафы, сравнимые с теми, что предусмотрены в статье 13.15 КоАП за злоупотребление средствами массовой информации — от 400 тысяч до 5 миллионов рублей, помимо возможности конфискации игр с негативным влиянием на психику.

Помимо этого, сейчас на рассмотрении депутатов находится законопроект, касающийся регулирования игровой индустрии, внесенный в декабре 2024 года. Он, однако, не предусматривает санкции за распространение противоправной информации.

Ранее в России предложили применить опыт Китая для борьбы с игроманией молодежи.