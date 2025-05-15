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В Госдуме предложили штрафовать за запрещенный контент в видеоиграх

В РФ предложили ввести штрафы за запрещенный контент в видеоиграх
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Depositphotos

В России предложили ввести административную ответственность за наличие антироссийского и деструктивного контента в видеоиграх. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях готовит заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный, пишут «Известия».

Выборный подчеркнул, что сетевые игры стали инструментами антикоррупционной пропаганды, даже с применением искусственного интеллекта. Однако в действующем законодательстве отсутствует четкий запрет на подобный контент, а также меры по его наказанию. Он отметил: «Нет ясного запрета на распространение информации, которая является противоправной, русофобской и порочащей нашу страну и ее граждан».

Парламентарий предложил ввести штрафы, сравнимые с теми, что предусмотрены в статье 13.15 КоАП за злоупотребление средствами массовой информации — от 400 тысяч до 5 миллионов рублей, помимо возможности конфискации игр с негативным влиянием на психику.

В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, касающийся регулирования игровой индустрии, внесенный в декабре 2024 года. Однако в нем не предусмотрены санкции за распространение противоправной информации. Правительство выразило несогласие с текущей версией документа, указывая на необходимость регулятора и доработки, о чем также упомянули профильные комитеты.

До этого врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин заявил, что бороться с зависимостью молодежи от видеоигр можно с помощью практики их замедления на каком-то моменте. Перегожогин также напомнил, что диагноза «игромания» в МКБ нет, поэтому и точная статистика по количеству страдающих от такой зависимости неизвестна — данные колеблются от 5 до 50%.

Ранее стало известно, что более трети россиян увлекаются видеоиграми.

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