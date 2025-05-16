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Девятилетний мальчик провалился в люк на территории петербургской школы и попал в больницу

78.ru: в Петербурге девятилетний мальчик провалился в люк на территории школы
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Depositphotos

В Петербурге школьник провалился в люк на территории учебного учреждения и получил травмы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 мая в Приморском районе. Девятилетний мальчик получил серьезные травмы, провалившись в незакрепленный люк на территории школы на Комендантском проспекте. Ребенок случайно наступил на крышку.

При падении школьник ударился головой. Прибывшие медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины на виске и ухе и ушибы. Мальчика госпитализировали в отделение нейрохирургии для дальнейшего лечения и наблюдения.

До этого в Самаре трехлетний ребенок наступил на люк и провалился в колодец. В результате малолетнего госпитализировали.

Ранее в Екатеринбурге ребенок провалился в канализационный люк.

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