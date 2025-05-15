В Омске ребенок угодил в лужу с кипятком и получил ожоги

В Омске ребенок получил ожоги, наступив в лужу с кипятком

В Омске устанавливаются обстоятельства травмирования школьника во дворе дома, мальчик получил ожог голени из-за прорыва на теплотрассе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 13 мая. Восьмилетний мальчик гулял около гаражей по улице Малиновского и случайно наступил в лужу с кипятком. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован ожог ноги. Мальчик отпущен на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура. По данным местных СМИ, лужа с кипятком образовалась из-за прорыва теплотрассы, который устраняли коммунальщики. Прокуратура намерена обратиться с иском в суд в интересах несовершеннолетнего.

До этого сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области ребенок попал в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Четырехлетний мальчик потянул на себя кастрюлю с кипящей водой и обварился. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностированы ожоги ног.

Ранее восьмилетний мальчик опрокинул на себя кипяток в Петербурге.