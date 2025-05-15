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В Карелии ребенок упал в колодец и захлебнулся

В Карелии школьник провалился в открытый колодец с водой

В Олонецком районе Карелии возбуждено уголовное дело после падения в колодец девятилетнего мальчика, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 14 мая в поселке Ильинский. Девятилетний мальчик провалился в колодец, заполненный водой. Прибывшие на место спасатели достали школьника и передали бригаде медиков скорой помощи, но спасти мальчика врачи не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, к расследованию несчастного случая подключилась прокуратура республики.

До этого сообщалось, что в Самаре спасли девочку, провалившуюся в трехметровый колодец. Она прогуливалась во дворе заброшки по улице Фасадной и упала в канализационный колодец. Девочка оказалась на глубине около трех метров и не смогла выбраться самостоятельно. На помощь ей пришли спасатели, с помощью лестницы и альпинистского оборудования несовершеннолетнюю подняли на поверхность. Серьезных травм ребенок не получил, но был госпитализирован для обследования.

Ранее в Екатеринбурге ребенок провалился в канализационный люк.

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