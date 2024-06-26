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Стилист дала советы по выбору идеального платья для выпускного

Стилист Янковская: платья из мягких струящихся тканей подойдут для выпускного

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Shutterstock

На выпускной вечер школьницам лучше всего выбирать платья миди или макси из мягких струящихся тканей. Об этом «Москве 24» рассказала звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская.

При этом от вычурного и откровенно взрослого наряда она рекомендует отказаться. По ее словам, платье, аксессуары и макияж на выпускной должны подчеркивать красоту и молодость девушки.

«Девушкам с пышными формами советую не выбирать платье с огромным декольте. Стоит быть сдержаннее и лишь ненавязчиво подчеркнуть достоинства своей фигуры. Лучше выбрать платья без пышного низа, больше подойдет прямой крой. Такая модель будет выглядеть дорого и элегантно», — посоветовала Янковская.

Стройным девушкам стилист советует присмотреться к вариантам с объемным верхом в сочетании со струящимся длинным низом или моделям с акцентом на одно плечо. Помимо этого, можно выбрать платья с корсетами и тонкими лямками, заключила она.

Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина до этого рассказала «Газете.Ru», что на выпускной вечер можно выбрать ювелирные изделия с цветными камнями прозрачного розового, зеленого, голубого оттенков. Внимание также стоит обратить на аксессуары с перламутровыми вставками, которые подойдут для легких нарядов из шелка, хлопка и льна, добавила она.

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