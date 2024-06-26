Стилист дала советы по выбору идеального платья для выпускного

На выпускной вечер школьницам лучше всего выбирать платья миди или макси из мягких струящихся тканей. Об этом «Москве 24» рассказала звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская.

При этом от вычурного и откровенно взрослого наряда она рекомендует отказаться. По ее словам, платье, аксессуары и макияж на выпускной должны подчеркивать красоту и молодость девушки.

«Девушкам с пышными формами советую не выбирать платье с огромным декольте. Стоит быть сдержаннее и лишь ненавязчиво подчеркнуть достоинства своей фигуры. Лучше выбрать платья без пышного низа, больше подойдет прямой крой. Такая модель будет выглядеть дорого и элегантно», — посоветовала Янковская.

Стройным девушкам стилист советует присмотреться к вариантам с объемным верхом в сочетании со струящимся длинным низом или моделям с акцентом на одно плечо. Помимо этого, можно выбрать платья с корсетами и тонкими лямками, заключила она.

Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина до этого рассказала «Газете.Ru», что на выпускной вечер можно выбрать ювелирные изделия с цветными камнями прозрачного розового, зеленого, голубого оттенков. Внимание также стоит обратить на аксессуары с перламутровыми вставками, которые подойдут для легких нарядов из шелка, хлопка и льна, добавила она.

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