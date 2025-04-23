В Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке в кровати, пока тот спал

78.ru: в Колпино мужчина напал на спавшего в кровати соседа по коммуналке

Житель Петербурга получил серьезные травмы после утреннего конфликта с соседом по коммунальной квартире. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Колпино. По данным собеседника, 53-летний владелец одной из комнат спал, но рано утром к нему ворвался сосед с его знакомым.

«Они выбили замок, а затем накинулись на сонного мужчину и принялись наносить побои прямо в кровати», – сообщается в публикации.

В результате нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли smart-часы и скрылись. Известно, что в момент преступления они находились под действием наркотиков.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Как рассказал источник, конфликты между соседями случались, но не были постоянными. Последний подобный инцидент произошел в конце прошлого года.

Ранее в Ленобласти из комнаты в коммуналке вынесли коллекцию антиквариата на 2,5 млн рублей.