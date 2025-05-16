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Юрист Хаминский рассказал о правилах размещения мангала на участке

Юрист Хаминский: место для жарки мяса должно находиться в пяти метрах от дома
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Место для жарки мяса и шашлыков должно находиться не менее чем в пяти метрах от дома. Об этом правиле РИА Новости напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей», — рассказал Хаминский.

Юрист напомнил, что нарушение этих требований, которое привело к пожару, повлечет за собой штраф уже в размере 50 тысяч рублей.

Также в МЧС напомнили, что введение противопожарного режима предусматривает запрет на сжигание мусора.

Под запрет сжигания во время действия этого режима попадают мусор, тополиный пух и сухостой. Также запрещается разжигать костры.

Ранее дачникам рассказали о самых агрессивных растениях на участке.

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