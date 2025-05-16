В МЧС напомнили, что означает введение противопожарного режима

Введение противопожарного режима предусматривает запрет на сжигание мусора — в том числе на собственных участках и дачах. Об этом напомнили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области, передает РИА Новости.

«Особый противопожарный режим — вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим, прежде всего, для снижения вероятности возникновения лесных пожаров», — рассказали в МЧС.

Под запрет сжигания во время действия этого режима попадают мусор, тополиный пух и сухостой. Также запрещается разжигать костры.

В МЧС напомнили, что за нарушение противопожарного режима грозит административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Также руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что за выращивание некоторых запрещенных растений российским дачникам грозит ответственность — внушительный штраф и уголовное преследование.

Речь идет не только о растениях, которые содержат наркотические вещества.

Ранее дачникам рассказали о самых агрессивных растениях на участке.