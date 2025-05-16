На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС напомнили, что означает введение противопожарного режима

МЧС: введение противопожарного режима предусматривает запрет на сжигание мусора
close
Borja Suarez/Reuters

Введение противопожарного режима предусматривает запрет на сжигание мусора — в том числе на собственных участках и дачах. Об этом напомнили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области, передает РИА Новости.

«Особый противопожарный режим — вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим, прежде всего, для снижения вероятности возникновения лесных пожаров», — рассказали в МЧС.

Под запрет сжигания во время действия этого режима попадают мусор, тополиный пух и сухостой. Также запрещается разжигать костры.

В МЧС напомнили, что за нарушение противопожарного режима грозит административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Также руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что за выращивание некоторых запрещенных растений российским дачникам грозит ответственность — внушительный штраф и уголовное преследование.

Речь идет не только о растениях, которые содержат наркотические вещества.

Ранее дачникам рассказали о самых агрессивных растениях на участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами