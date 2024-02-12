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Возвращавшегося со службы сотрудника полиции ограбили лжеполицейские под видом досмотра

Лжеполицейские ограбили настоящего сотрудника МВД Франции

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Christophe Ena/AP

Во Франции сотрудник органов внутренних дел был ограблен преступниками в полицейской форме. Об этом пишет actu17.

Вечером 10 февраля служащий национальной полиции возвращался после смены домой на своем автомобиле. В Сен-Жермен-ан-Ле его машину остановили двое мужчин. Водитель решил, что они служат в местном патруле, и повиновался.

Неизвестные в штатском заявили, что собираются обыскать его, и заставили мужчину вывернуть карманы. Один из лжеполицейских провел тщательный досмотр, после которого настоящий сотрудник полиции понял, что имел дело с преступниками. Но злоумышленники уже скрылись, украв у него телефон, кошелек и ключи от дома.

По факту произошедшего начато расследование.

Ранее осужденный за грабеж мужчина сбежал из тюрьмы и обокрал квартиру.

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