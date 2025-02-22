В Красноярском крае лжеполицейские украли у пенсионерки банку с деньгами

В Красноярском крае мужчина и женщина представились полицейскими, устроили обыск в квартире пенсионерки и украли у нее банку с деньгами. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Двое злоумышленников пришли в дом к пенсионерке под видом сотрудников полиции, они сообщили, что им необходимо срочно провести следственные действия в ее квартире. Во время разговора с хозяйкой дома незваные гости снимали происходящее на камеру, пожилую женщину не смутило, что стражи порядка были не в форме и не предъявили удостоверений.

Пока «сотрудница полиции» брала объяснение, ее напарник не терял времени и искал «улики» по комнатам. Злоумышленник обнаружил в шкафу банку, в которой находились 138 тысяч рублей накоплений. Забрав деньги, пара скрылась. Пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы.

Настоящие полицейские нашли и задержали «коллег», которыми оказались ранее неоднократно судимые мужчина и женщина. В отношении грабителей были возбуждены уголовные дела, приговором суда им назначено наказание по три года и шесть месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

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