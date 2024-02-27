«Разводят ребят на деньги»: москвичка спасла брата от банды консуматоров

В Москве мужчина провел время с консуматоршей и был спасен старшей сестрой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Недавно местный житель завел виртуальное знакомство с девушкой, которая немедленно пригласила его на свидание в ресторан «Буржуа» на Садовой-Самотечной улице. Пара заказала дешевое шампанское, а также сырную и фруктовую тарелки. Мужчина был согласен оплатить счет, но сильно удивился, когда узнал, что должен заведению 29 тыс. рублей.

Он рассказал о странной сумме своей сестре, которая вызвала на место полицию и сама приехала в ресторан.

«Там пары сидят, и девушки активно разводят ребят на деньги. Я зашла, парням все рассказала, что вас разводят. Парни ушли, были разные ребята, и обычные и из СВО», — отметила москвичка.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее мужчина пришел на свидание к 16-летней девушке и был ограблен компанией подростков.