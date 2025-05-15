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В Подмосковье ввели штраф за неудаление борщевика

В Подмосковье ввели фиксированный штраф в пять тысяч за неудаление борщевика
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Dagmar Breu/Shutterstock/FOTODOM

Московская областная дума приняла закон, устанавливающий для собственников земельных участков фиксированный размер штрафа за неудаление борщевика Сосновского, он составит пять тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Данный законопроект направлен на повышение мер, стимулирующих борьбу с борщевиком Сосновского на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Единый размер штрафа для физических лиц составит пять тысяч рублей в случае, если гражданином не выполняются требования законодательства Московской области по уничтожению борщевика Сосновского на принадлежащем гражданину земельном участке.

До этого Россельхозцентр сообщил, что сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского. По данным ведомства, те, кто пройдет курс успешно, получат особые удостоверения. Обучение будет проходить в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений.

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