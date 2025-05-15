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Мужчина избил и поджег пенсионера, который пустил его к себе пожить

В Черняховске пенсионер попал в больницу с ожогами после конфликта со знакомым
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Freepik.com

Жителя Калининградской области госпитализировали после конфликта со знакомым. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах и управлении МВД по региону.

Инцидент произошел в Черняховске. По данным собеседников, 63-летний мужчина приютил у себя дома знакомого, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт.

Новый жилец нанес хозяину квартиры несколько ударов, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пенсионеру удалось потушить огонь, сбежать и обратиться за помощью.

«Мужчину доставили в Черняховскую ЦРБ с множественными ушибами, подозрением на перелом запястья и кисти, ушиб грудной клетки, открытую рану головы и черепно-мозговую травму», – сообщается в публикации.

Помимо этого, у пенсионера диагностировали ожоги рук и ног первой степени.

На данный момент в ситуации разбираются полицейские. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге рабочие напали с арматурой на подростка и удерживали в заброшенном здании.

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