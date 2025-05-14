В Петербурге рабочие напали с арматурой на подростка и удерживали в заброшенном здании

В Петербурге подросток пострадал после встречи с рабочими. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Чекистов. По данным издания, несколько школьников пришли на территорию полузаброшенного предприятия. Там они заметили работников одной из компаний и разбежались, но один подросток попал в тупик.

Предположительно, его удерживали в небольшом помещении. При этом юноши, с которыми он пришел, пытались помочь, к ним присоединилась вызвавшая полицию женщина.

«Каким-то образом парням удалось сбежать. К моменту приезда оперативников никого на месте уже не было», – сообщается в публикации.

У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и другие повреждения. На данный момент медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Позже мать пострадавшего обратилась в полицию. По словам самого пострадавшего, его связывали и били арматурой по рукам и ногам. В какой-то момент подросток потерял сознание.

По словам представителя компании, в которой работают мужчины, подростки устроили дебош, затем школьники вышли к работникам с палками, и взрослые якобы просто защищались.

Сейчас следователи проводят проверку.

Ранее в Петербурге подростки избили и подожгли молодого человека у компьютерного клуба.