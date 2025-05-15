На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойца ВСУ осудили за применение оружия против мирных жителей Курской области

Суд дал бойцу ВСУ Боримскому 16 лет за огонь по мирным жителям Курской области

Российский суд приговорил техника-водителя четвертой комендатуры быстрого реагирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Боримского, участвовавшего во вторжении украинской армии в Курскую область, к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 12 августа 2024 года Боримский вместе с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ в Курской области. С августа по октябрь мужчина стрелял по российским военнослужащим и гражданским лицам. Также было доказано, что боец ВСУ препятствовал эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Обуховка, Внезапное, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области.

В ходе боевых действий российские военные задержали Боримского и передали его следствию. Суд признал украинца виновным в совершении террористического акта (п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, последующие — в исправительной колонии строгого режима.

30 апреля украинского военного Антона Табалюка осудили за применение оружия против жителей Курской области. В сентябре 2024 года он вторгся на территорию Курской области, где запугивал местное население при помощи оружия. Известно также, что украинец принимал участие в незаконном блокировании города Суджи. В ходе боевых действий Табалюк задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ и передан следствию. Военного приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее в ДНР заочно осудили азербайджанца по делу о наемничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами