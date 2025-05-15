Бойца ВСУ осудили за применение оружия против мирных жителей Курской области

Российский суд приговорил техника-водителя четвертой комендатуры быстрого реагирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Боримского, участвовавшего во вторжении украинской армии в Курскую область, к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 12 августа 2024 года Боримский вместе с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ в Курской области. С августа по октябрь мужчина стрелял по российским военнослужащим и гражданским лицам. Также было доказано, что боец ВСУ препятствовал эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Обуховка, Внезапное, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области.

В ходе боевых действий российские военные задержали Боримского и передали его следствию. Суд признал украинца виновным в совершении террористического акта (п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, последующие — в исправительной колонии строгого режима.



30 апреля украинского военного Антона Табалюка осудили за применение оружия против жителей Курской области. В сентябре 2024 года он вторгся на территорию Курской области, где запугивал местное население при помощи оружия. Известно также, что украинец принимал участие в незаконном блокировании города Суджи. В ходе боевых действий Табалюк задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ и передан следствию. Военного приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее в ДНР заочно осудили азербайджанца по делу о наемничестве.