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В Калужской области задержали замначальника местного УФСИН

Замначальника УФСИН в Калужской области задержали по делу о взятке

В Калужской области силовики задержали заместителя начальника регионального УФСИН по делу о крупной взятке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника УФСИН России по Калужской области», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что задержанный получил от заключенного колонии общего режима через посредника взятку размером свыше 300 тысяч рублей. Осужденный просил перевести его в колонию-поселение.

В итоге в ситуацию вмешалось подразделение собственной безопасности УФСИН и сотрудники ФСБ.

До этого сообщалось, что бывшего врио генерального директора ФКП «Авангард» (входит в состав госкорпорации «Ростех») и его экс-заместителя заподозрили в получении взяток и превышении должностных полномочий в Башкирии.

Предполагается, что бывшие топ-менеджеры оборонного предприятия подготовили документацию, в которую включили заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на сумму 50,8 млн рублей. При этом строительно-монтажные работы фактически были сорваны по вине подрядчика, а договор был расторгнут.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест экс-мэру Сочи по делу о взятках.

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