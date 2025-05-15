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Двух бывших топ-менеджеров оборонного завода в Башкирии задержали за взятки

УФСБ задержало двух экс-руководителей оборонного завода «Авангард» в Башкирии
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Бывшего врио генерального директора ФКП «Авангард» (входит в состав госкорпорации «Ростех») и его экс-заместителя подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий в Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Сотрудники УФСБ установили, что бывшие топ-менеджеры оборонного предприятия подготовили документацию, в которую включили заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на сумму 50,8 млн рублей. При этом строительно-монтажные работы фактически были сорваны по вине подрядчика, а договор был расторгнут.

Кроме того, выяснилось, что бывший замдиректора потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций 120 млн рублей за обеспечение преимуществ при проведении тендеров. Позже с ним были заключены контракты на поставку оборудования на сумму почти 2 млрд рублей. Сам обвиняемый с конца 2023 года по январь 2025 года получил от бизнесмена 35 млн рублей.

В отношении экс-руководителей предприятия возбудили уголовные дела.

До этого Судебный департамент при Верховном суде раскрыл самый распространенный в РФ размер взятки. Согласно статистике, чаще всего преступники в России попадаются при получении взятки на сумму менее 10 тысяч рублей.

Уточняется, что в 2024 году за мелкое взяточничество осудили 2305 человек, в их числе 149 женщин. Суд приговорил 24 обвиняемых к заключению в колонии. Остальным осужденным предписали заплатить штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.

Ранее бывшего главу свердловской налоговой заочно арестовали по делу о взятке.

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