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Работники российской гостиницы с баней устроили притон с проститутками и поплатились

В Ижевске осудили сотрудников гостиницы с баней, устроивших там бордель
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Shutterstock

В Ижевске вынесли приговор пяти сотрудникам гостинично-банного комплекса, которые организовали там притон с проститутками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что с ноября 2021 по февраль 2025 года подсудимые, работая в одном из банно-гостиничных комплексов Первомайского района, предоставляли помещения для работы проституток за денежное вознаграждение. Тем самым злоумышленники организовали незаконный бизнес. Все обвиняемые полностью признали свою вину.

Первомайский районный суд Ижевска вынес им приговор, признав сотрудников виновными в организации занятия проституцией. С учетом личностей подсудимых и смягчающих обстоятельств суд назначил одному из фигурантов штраф в 100 тысяч рублей, а остальным — по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Ранее российские супруги организовали притон с проститутками и попали под суд.

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