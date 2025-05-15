Студенты создали робота, собравшего кубик Рубика за рекордное время

В США студенты Университета Пердью создали робота, собравшего кубик Рубика за рекордное время, сообщает UPI.

Группа студентов из Школы электротехники и вычислительной техники Элмора при Университете Пердью установила новый мировой рекорд в сборке кубика Рубика. Им удалось создать робота, способного решить знаменитую головоломку всего за 0,103 секунды — что почти в три раза быстрее предыдущего рекорда.

Робот, названный авторами проекта «Куб Пердубика», был разработан студентами Мэтью Патрохейемом, Аденом Хердом и Алексом Бертой. Они познакомились в рамках программы кооперативного обучения в университете и объединили свои навыки в области электроники, программирования и механики для реализации амбициозного проекта.

«Мы решаем головоломку за 103 миллисекунды. Человеческое моргание занимает около 200–300 миллисекунд. То есть, прежде чем вы успеете осознать, что мы начали движение, мы уже решили кубик», — прокомментировали они.

Разработка «Куба Пердубика» основана на комбинации высокоскоростных двигателей, специализированного алгоритма анализа состояния кубика и прецизионных механизмов, которые могут поворачивать его стороны с невероятной скоростью и точностью.

Авторы надеются, что их работа не только привлечет внимание любителей головоломок, но и послужит основой для дальнейших исследований в области высокоточной робототехники, машинного зрения и искусственного интеллекта.

Ранее инженер создал самую маленькую в мире стиральную машину