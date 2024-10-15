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Инженер создал самую маленькую в мире стиральную машину

UPI: индиец сделал стиральную машину весом 25 граммов и установил рекорд

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Guinness World Records

Мужчина из Индии создал самую маленькую стиральную машину в мире, пишет UPI.

Индийский инженер Себин Саджи удивил мир, создав самую крошечную в мире стиральную машину, размеры которой составляют лишь 3,2 x 3,3 x 3,8 сантиметра. Согласно официальному подтверждению Книги рекордов Гиннесса, данное устройство даже меньше знаменитого цифрового питомца Тамагочи.

Чтобы рекорд был зафиксирован, Саджи продемонстрировал функциональность своей миниатюрной стиральной машины, которая может проводить полный цикл стирки, включая стирку, полоскание и отжим.

Так же Себин добавил, что его изделие весит 25 граммов — как два печенья Oreo.

Ранее итальянка была признана обладательницей самого толстого в мире языка. Специалисты подтвердили, что его окружность превышает размеры шарика для пинг-понга.

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