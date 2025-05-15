В Рунете произошел масштабный сбой

Российские пользователи сообщили о масштабном сбое в Рунете. По данным порталов, отслеживающих ситуацию в российском сегменте интернета и фиксирующих жалобы юзеров, в настоящий момент не открывается целый ряд популярных сайтов, пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что массовый сбой не затронул мессенджер Telegram.

14 мая директор по продукту специализирующейся на информационной безопасности компании Servicepipe Михаил Хлебунов сообщил, что подавляющее большинство DDoS-атак проукраинских хакеров (93%), которые проводились на Россию в период майских праздников (с 28 апреля по 10 мая), были направлены на телеком, а именно операторов связи и интернет-провайдеров.

Утром 9 мая в центре Москвы перестал работать мобильный интернет. Примерно с 08:30 начали поступать соответствующие жалобы от пользователей. По словам горожан, не грузились ни навигаторы, ни мессенджеры, однако мобильная связь работала. Проблемы с интернетом фиксировали у всех крупных сотовых операторов.

Ранее выяснилось, что Рунет стал мировым лидером по доле пиратских сайтов.