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Отец и мачеха в течение года держали дочь в собачьей клетке

В США 18-летняя девушка сбежала из дома, где ее держали в собачьей клетке
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Shutterstock

В США 18-летняя девушка сбежала из дома, где ее заставляли жить в собачьей клетке и подвергали насилию, сообщает NBC News.

Пострадавшая покинула дом своего отца в Нью-Джерси 8 мая с помощью соседа. По словам девушки, 41-летний отец Брэндон Мосли и 38-летняя мачеха Бренда Спенсер издевались над ней с 2018 года. Мачеха забрала падчерицу из школы, когда она училась в шестом классе, и не позволяла ей выходить из дома. Через некоторое время ее «заставили жить в собачьей клетке и периодически выпускали», эти издевательства длились около года. Также девушку запирали в в ванной комнате с ведром в качестве туалета и приковывали цепями. При этом в комнате была система сигнализации, которая должна была оповестить мучителей, если потерпевшая попыталась бы уйти. Кроме того, отец избивал дочь ремнем и подвергал ее сексуальному насилию.

Впоследствии детективы обыскали дом и обнаружили, что жертва жила в «ужасных условиях», в окружении собак, шиншилл и других животных. При этом в доме также проживала ее 13-летняя сестра, которую тоже забрали из школы несколько лет назад по решению Бренды Спенсер. Ей и отцу девочек уже предъявили ряд обвинений. Их адвокат, назначенный государством, не стал комментировать дело. Начальник местной полиции Дэвид Харкинс сказал журналистам, что это «один из самых отвратительных случаев, с которыми мы сталкивались».

Ранее в Бурятии опекунша издевалась над тремя детьми и присвоила пенсию одного из них.

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