В Бурятии опекунша издевалась над тремя детьми и присвоила себе пенсию одного из них

Опекун избивала детей и украла 1,9 млн рублей у своего подопечного в Бурятии

Жительнице Бурятии вынесли приговор за истязание опекаемых детей и хищение у одного из них денежных средств. Об этом сообщил СК по республике.

Женщина из Гусиноозерска являлась опекуном для нескольких детей и систематически избивала их в качестве наказания за незначительные провинности. По версии следствия, это продолжалось в период с июня 2022 по декабрь 2023 года. От ее жестокости пострадали трое несовершеннолетних.

Опекунша получала деньги на содержание подопечных, но решила присвоить накопления, принадлежащие одному из них. Мальчик получал пенсию по инвалидности, из-за чего на разных банковских счетах скопились крупные суммы денежных средств. Женщина получила разрешение обналичить их, чтобы перевести на единый счет ребенка, но не сделала этого, а оставила деньги себе, похитив таким образом почти 1,9 млн рублей.

Наказанием для нее стало лишение свободы на пять лет, при этом в колонию женщина отправится после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее в Казахстане супруги, ставшие опекунами шестерых детей, избивали их и использовали как рабочую силу.